На отчима, пытавшего девочку за съеденный маргарин, дали показания свидетели

В Воронежской области несколько месяцев следователи разбирались в обстоятельствах семейной драмы, в которой страдала 5-летняя девочка. В конце сентября 2017 года стало известно, что в селе Озерки Бутурлиновского района 22-летняя мать избила малолетнюю дочь за съеденный без спроса маргарин.

Телесные повреждения у ребенка тогда выявили во время проведения сотрудниками полиции профилактических мероприятий.

Увидев у девочки телесные повреждения, полицейские предложили направить ее в больницу для оказания медпомощи. Однако отчим оказал сопротивление.

Пытаясь выгнать инспекторов, он умышленно толкнул женщину в спину. Та упала, получив телесные повреждения. Кроме того, он нецензурно выражался в адрес инспекторов.

Затем в ходе следствия выяснилось, что мать непричастна к издевательствам над ребенком. Девочка систематически подвергался издевательствам и избиениям именно со стороны отчима, а ее мать, опасаясь сожителя, поначалу оговорила себя.

Впоследствии детским психологам удалось найти подход к ребенку. Девочка призналась, что избивал ее именно отчим. Причем, делал он это изощренными методами:

Тогда в связи с большим общественным резонансом расследование возбужденного уголовного дела взял на личный контроль председателем СК РФ Александр Бастрыкин.

Позднее на предварительном следствии подозреваемый признал вину в применении насилия и оскорблении сотрудников полиции. При этом он отрицал истязание падчерицы и причинение ей телесных повреждений, повлекших тяжкий вред здоровью.

Однако следствием собрана исчерпывающая доказательственная база, позволившая изобличить его в совершении всех указанных преступлений.

Также вина отчима девочки подтверждается показаниями потерпевших и свидетелей, заключениями проведенных судебных экспертиз, протоколами осмотров и иными собранными по уголовному делу доказательствами.

Обвинительное заключение уже утверждено прокурором, и уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу, сообщил руководитель отдела по расследованию особо важных дел управления СК РФ по Воронежской области Андрей Шевелев.