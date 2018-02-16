"Профессия лесовор-2". Смотрите расследование Эдуарда Петрова

В России по-прежнему массово истребляют запасы древесины. Вагоны с кругляком ежедневно покидают территорию нашей страны. В этом преступном бизнесе участвуют как российские мафиозные кланы, так и иностранные. Один из контрабандных каналов пролегает через Иркутскую область.

Лес должны охранять многие структуры, но почему-то в ответе только полицейские. Кому выгодно нелегально рубить русские сосны? Почему их до сих пор продают международным преступным группировкам".

Этому посвящена программа "Расследование Эдуарда Петрова". Новый выпуск, который называется "Профессия лесовор-2", смотрите в выходные на телеканале "Россия 24".