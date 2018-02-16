"Они все одинаковые": комментатор призналась, что не различает китайских олимпийцев. Видео

Скандал разгорелся вокруг австралийской спортсменки Джеки Купер, которая, комментируя олимпийские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина, заявила, что не различает китайских спортсменов. "Они все одинаковые", — отметила Купер, сообщает Business Insider.

Один из пользователей "Твиттера" опубликовал запись оскорбившей многих речи австралийки в своем микроблоге.

Джеки Купер обвинили в расизме. Впрочем, некоторые вступились за спортсменку, заявив, что она говорила не о национальности олимпийцев, а об их технике.

"Их техника действительно выглядит одинаково – один и тот же взлет, схожие движения рук, приземления и так далее", — отметил один из блогеров.

They DO all look the same in technique — same takeoff, hand movements, separation, landing, etc. Might help to learn a bit about the sport... — Dave Clark Snow (@daveclarksnow) 15 февраля 2018 г.

Вскоре сама Купер подтвердила, что не хотела обидеть азиатов.



"Я говорила о прыжках. Китайцев тренирует один тренер, поэтому они прыгают одинаково", — отметила спортсменка.