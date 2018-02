"Они все одинаковые": комментатор призналась, что не различает китайских олимпийцев. Видео

Скандал разгорелся вокруг австралийской спортсменки Джеки Купер, которая, комментируя олимпийские соревнования по прыжкам на лыжах с трамплина, заявила, что не различает китайских спортсменов. "Они все одинаковые", — отметила Купер, сообщает Business Insider.

Один из пользователей "Твиттера" опубликовал запись оскорбившей многих речи австралийки в своем микроблоге.

Джеки Купер обвинили в расизме. Впрочем, некоторые вступились за спортсменку, заявив, что она говорила не о национальности олимпийцев, а об их технике.

"Их техника действительно выглядит одинаково – один и тот же взлет, схожие движения рук, приземления и так далее", — отметил один из блогеров.

They DO all look the same in technique — same takeoff, hand movements, separation, landing, etc. Might help to learn a bit about the sport...

Вскоре сама Купер подтвердила, что не хотела обидеть азиатов.



"Я говорила о прыжках. Китайцев тренирует один тренер, поэтому они прыгают одинаково", — отметила спортсменка.

Just finished the Aerials, I’ve noticed a whole bunch of comments about my remarks re the Chinese. I need to make it clear I was talking about the jump. The Chinese are trained by one coach with one technique, their aim is all to jump the same.

Bring on the final tomorrow night.