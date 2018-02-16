В копилку: космический телескоп "Кеплер" поймал почти сто новых экзопланет

Основываясь на данных миссии K2 космического телескопа НАСА "Кеплер" (Kepler), международная команда учёных подтвердила открытие практически 100 новых экзопланет. Таким образом, общее число новых планет, найденных в рамках миссии K2, приблизилось почти к 300.

"Мы приступили к анализу 275 кандидатов, из которых 149 были утверждены в статусе реальных экзопланет. В свою очередь, 95 из этих планет оказались совершенно новыми открытиями", — сказал Эндрю Майо (Andrew Mayo) из Национального института космических исследований при Датском техническом университете.

"Кеплер" фиксирует дискретные сигналы далёких планет – провалы яркости, которые возникают, когда планеты проходят перед своей (родительской) звездой. Такие провалы являются своеобразными индикаторами существования экзопланет, которые затем должны быть более тщательно изучены, чтобы подтвердилась их природа

Экзопланетные исследования – это относительно новая область науки. Первая планета, вращающаяся вокруг звезды, похожей на наше Солнце, была обнаружена в 1995 году. А сегодня найдено порядка 3600 подобных объектов, начиная с планет размером с Землю, и заканчивая огромными газовыми гигантами, такими как Юпитер.

Трудно определить, какие именно сигналы на самом деле поступают от экзопланет. Майо и его коллеги проанализировали сотни сигналов потенциальных объектов, чтобы определить, какие из них были созданы именно разыскиваемыми экзопланетами, а какие вызваны другими источниками.

"Мы обнаружили, что некоторые сигналы были порождены несколькими звёздными системами или шумом с космического аппарата. Но мы также нашли планеты, которые варьируются от земного размера до размера Юпитера или даже больше", — говорит Майо.

Одна из обнаруженных планет вращалась вокруг очень яркой звезды. Астрономы выяснили, что на один оборот вокруг звезды под названием HD 212657 у этой планеты уходит десять дней. По словам Майо, это светило является самым ярким из всех, у которого когда-либо были найдены планеты в рамках миссий "Кеплер".

"Планеты вокруг ярких звёзд очень важны, поскольку астрономы могу многое узнать о них при помощи наземных обсерваторий", — добавляет учёный.

Космический телескоп "Кеплер" внёс огромный вклад в исследования экзопланет. До настоящего времени он помог найти более 5000 кандидатов в экзопланеты.

В своей первоначальной миссии "Кеплер" обследовал определённый участок неба в северном полушарии в поисках экзопланет, которые могут быть схожи по температурным и размерным параметрам с Землёй. Но в 2013 году, когда система наведения космического телескопа "Кеплер" вышла из строя, инженеры подарили ему вторую научную жизнь, которая оказалась весьма плодотворной.

Результаты работы представлены в научном издании Astronomical Journal.

Добавим, что авторы проекта "Вести.Наука" (nauka.vesti.ru) рассказывают о самых удивительных астрономических открытиях: в частности, недавно учёные впервые обнраужили экзопланету за пределами нашей галактики, а "Хаббл" нашёл раскалённую экзопланету, чья атмосфера может вскипятить металл.