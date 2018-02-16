Сказка станет былью: участники "Синей птицы" попадут в мир "Последнего богатыря"Читайте нас в Telegram
Шоу "Синяя птица" на телеканале "Россия 1" выпускает совместный проект с фильмом Disney "Последний богатырь", премьера стартует уже весной.
За каждым из этих популярных проектов – миллионы зрителей и поклонников, и теперь их ждут сюрпризы: "Синяя птица" отправится в волшебную страну Белогорье, где юные участники конкурса познакомятся с миром сказок и подружатся с героями фильма "Последний богатырь".
На сцене "Синей птицы" рядом с новыми талантами выступят уже опытные конкурсанты, победитель же сможет поучаствовать в продолжении знаменитой киносказки. Состав жюри пополнят народные артисты России Сергей Безруков и Елена Яковлева, сыгравшая в фильме "Последний богатырь" роль Бабы Яги.
"Когда вышла семейная сказка "Последний богатырь", мы очень обрадовались, что, наконец, получила продолжение давняя традиция российского советского фильма-сказки, которую с радостью смотрели дети и родители, где было много юмора, а добро побеждало зло. Именно таким мы и хотим видеть наш специальный сезон. Ярким, легким, веселым, неожиданным, — прокомментировала автор и ведущая проекта "Синяя птица" Дарья Златопольская. — У нас потрясающий партнер по эксперименту. Мы бесконечно признательны Марине Жигаловой-Озкан и создателям сказочного блокбастера "Последний богатырь" за то, что они так легко и радостно подхватили эту озорную идею. А главное, у нас невероятный главный приз — победитель примет участие в создании продолжения любимого фильма. Это настоящая мечта — попасть в мир большого кино, попасть в настоящую сказку. Конечно, было бы несправедливо лишить этого шанса тех детей, которые уже принимали участие в конкурсе, и запомнились зрителям. Поэтому в новом сезоне наряду с новыми искорками примут участие самые яркие участники трех прошедших сезонов. Ребята подросли, изменились, многие из них стали настоящими артистами и выступают на самых важных сценах мира, поэтому думаю, зрителям будет очень интересно встретиться с ними вновь. Я очень рада, что мы с создателями замечательной сказки "Последний богатырь" совпадаем в своем видении того, каким должно быть семейное кино и телевидение".
"Успех фильма "Последний богатырь" стал для нас огромной радостью, — рассказала Марина Жигалова-Озкан, генеральный директор компании Disney в России. – Мы счастливы, что работа над продолжением фильма начинается с совместного проекта с "Синей птицей", победитель которого получит возможность участвовать в продолжении фильма "Последний богатырь". Подготовительную работу мы начинаем вместе с нашими партнерами, компанией Yellow, Black and White и телеканалом "Россия 1".
Фильм Disney и Yellow, Black and White "Последний богатырь" вышел на экраны российских кинотеатров 26 октября 2017 года, и обновил кассовый рекорд для отечественных кинорелизов за всю историю российского кинопроката, заработав более 1,7 миллиарда рублей. Сказочное приключение "Последний богатырь" также стало первым фильмом российского производства, быстрее всего преодолевшим планку в пять миллионов зрителей. Премьера на ТВ состоялась в первый день 2018 года, на телеканале "Россия 1" — с рекордной долей аудитории (более 32%).
Всероссийский конкурс юных талантов "Синяя птица", в 2017 году получивший премию ТЭФИ как "Лучшая развлекательная программа российского телевидения", уже три сезона является одной из самых ярких программ прайм-тайма выходного дня телеканала "Россия 1".
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