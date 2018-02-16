Экс-глава WADA канадец Паунд против возвращения российского флага

Бывший руководитель Всемирного антидопингового агентства и член МОК Ричард Паунд сообщил журналистам, что готов бойкотировать заключительные дни зимних Олимпийских игр, если российским спортсменам разрешат участвовать в церемонии закрытия Игр-2018 под флагом России.

"Я категорически не могу этого принять, — цитирует Паунда ZDF. – В моем понимании, русские не признались ни в каких нарушениях допинговых правил, вели себя агрессивно и постоянно подавали иски в суды на все решения. Если они пройдут под своим флагом, то это будет огромная ошибка".

"Я истолковываю эту ситуацию, как неверный сигнал всем чистым спортсменам, – сказал Паунд, который сообщил, что в случае возвращения российского флага покинет Пхенчхан в знак протеста. – Это единственное, что я могу сделать лично".