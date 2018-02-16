Тайна взрыва линкора "Новороссийск" и рисунок Сталина: о чем расскажут рассекреченные архивы

Тайна взрыва линкора "Новороссийск" и рисунок Сталина: о чем расскажут рассекреченные архивыЧитайте нас в Telegram
Гриф "Совершенно секретно" снят: в Москве представлена уникальная книга, изданная к столетию Красной Армии. Документы, собранные в двух томах, проливают свет на ключевые исторические события XX века. Долгие годы эти бумаги хранились в секретных запасниках Политбюро, а потом в Архиве президента России.
Красочно оформленное издание сразу в двух томах: тысячи документов, справок, записок и докладов. Как создавалась армия 100 лет назад, как решался вопрос снабжения и комплектования, анализ боевых действий и реформы в вооруженных силах СССР.
Главная ценность рассекреченных в этих книгах документов — наличие здесь информации по узловым проблемам эпохи. Без этих материалов некоторые периоды нашей истории вообще невозможно понять. Например, борьба с оппозицией в партии, поведение Сталина накануне войны, действия руководства в годы Великой Отечественной, советская атомная программа и даже вопросы освоения космоса.
Большинство документов в советские годы находились в архивах общего отдела ЦК и Политбюро под грифом "Совершенно секретно", а теперь проливают свет на многие тайны XX века. Например, подрыв советского линкора "Новороссийск" в октябре 55-го: это якобы сделали итальянские военные диверсанты.
Большую часть своей жизни линкор носил другое имя — "Юлий Цезарь" — и ходил под другим флагом. Советскому Союзу корабль достался по итогам раздела итальянского флота после Второй Мировой. Утрату своего самого мощного линкора там сочли позором и собрали подразделение боевых пловцов, чтобы отомстить русским.
"После того, как документы рассекретили, мы можем передать привет нашим итальянским партнерам и сказать, что, увы, все это неправда", — говорит главный редактор журнала "Вестник Архива Президента Российской Федерации" Сергей Кудряшов.
— Что было на самом деле?
— Это была мина периода войны. Она взорвалась, она была мощная и большая, нанесла урон кораблю, а потонул он потому, что было разгильдяйство — растерялись командиры.
Анализ боевых действий армии в ходе Финской войны, большая записка Жукова об операции в Венгрии в 56-м. Рисунок Сталина. Этим же красным карандашом он пишет Берии: "Прошу присылать мне документы в полном виде, а не выдержки".
"Мы подбирали иллюстрации для этой книги, фотографии, потому что фонд Центрального музея Вооруженных Сил на кино- и фотонегативах насчитывает более 200 тысяч единиц хранения. И наши материалы тоже использованы там", — говорит директор Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации Александр Никонов.
Все опубликованные документы составители разделили на три блока в хронологическом порядке: читателям так проще проследить ход событий.
"Говорить об истории мы всегда советуем, опираясь на документы. И в этом смысле сборник документов, отобранных и подготовленных к публикации профессиональными историками, это ценный, полезный продукт не только для ученых, но и для всех, кто интересуется отечественной историей и хочет знать о ней правду", — говорит исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.
-
Никита Трегубов выиграл серебряную медаль в скелетоне
- Конькобежка Воронина: через тернии - к олимпийской награде
- Российские хоккеисты выиграли у сборной Словении
- Денис Спицов принес атлетам России бронзу в лыжных гонках
- Полное расписание трансляций Олимпиады
-
Регистрация Путина на выборах признана законной
- Речевой самописец Ан-148 расшифровали
- "ВКонтакте" поломался из-за серьезной аварии в дата-центре
- Меркель не считает "Северный поток-2" угрозой Европе
- ВТБ купил "Магнит"
-
Теперь точно известно, почему погибли пассажиры Ан-148
- Гребенщиков: фильм Серебренникова о Цое - ложь от начала и до конца
- Вот это сила воли! Российский лыжник вырвал свою медаль
- Актриса Захарова рассказала о смерти ребенка и предательстве мужа
- Жаркие танцы в служебном кабинете стали поводом для проверки
-
Чемпион Формулы-1 дал пинка корреспонденту АвтоВестей
- Названы варианты Volkswagen Teramont для России
- Владельцы сверхдорогих машин получили миллионные льготы за госсчет
- Хит-парад. Клуб ветеранов, или Самые "долгоиграющие" автомобили
- Представлено новое поколение BMW X4
-
ВТБ покупает 29,1% акций "Магнита"
- В России запретят суррогаты коньяка и шампанского Распечатать
- Топилин: зарплаты могут вырасти в 2018 году на 4%
- Продуктовые карточки в РФ запустят в 2019 году
- Донской: разрабатывать Штокман пока нецелесообразно
- "Газпром нефть" и Росприроднадзор разработают уникальную систему экоконтроля
-
Известная актриса пострадала от валютной ипотеки
- Ипотека: станут ли ставки еще ниже?
- У дольщиков долгостроев появилась надежда
- Как оспорить кадастровую стоимость
- Поселки-призраки в Подмосковье: застройщики бросают проекты
-
Двойная победа: 5 олимпийцев, победивших рак
- Какая пища полезна для мозга, а какая - нет?
- Есть вопрос: можно ли есть яблоки вместе с косточками
- Почему с возрастом похмелье становится тяжелее
- Как правильно давить прыщи, если вы все-таки хотите это сделать
-
Кровавая бойня в американской школе
- В Сирии идет зачистка окруженных боевиков
- Обвал грунта в Политехе
-
Приемный ребенок умер после побоев за сутки до своего трехлетия
- Часть дома обрушилась в микрорайоне "Бутово парк" из-за взрыва баллона
- Пьяная девушка пришла в больницу с пулей во лбу
- Самые дорогие и самые дешевые авиабилеты на ЧМ-2018: здесь
- В Подмосковье ищут браконьеров, убивающих лосей и оленей
-
Обзор смартфона LG V30+: флагманская красота, неслыханное благозвучие
- Apple не уследила за исходным кодом iOS. Чем это грозит?
- Китайских полицейских вооружили смарт-очками, распознающими преступников
- VPN-сервис с полумиллиардом пользователей оказался не анонимным
- "Яндекс" окончательно поглотил бизнес Uber в России
-
Что сгорело на складе в Химках
- Реновация: депутаты и новоселы проверили первый дом
- Вернуть пациентам детство: российские и английские врачи обменяются опытом
- Линии столичного метро могут переименовать
- Тайна взрыва линкора "Новороссийск" и рисунок Сталина
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
PS4 игры до 360 руб.: что купить на распродаже
- Сколько зарабатывают гуру косплея?
- Twitch объявляет войну свободе слова?
- В Сеть слили часть кода мобильной операционки Apple
- Дебютный трейлер «Венома» с Томом Харди
-
Найден способ остановить метастазирование рака на самых ранних этапах
- Учёные выяснили, где и когда появились первые тараканы
- Зонд New Horizons сделал снимки на рекордном расстоянии от Земли
-
"Лед" уже в кино: отзывы критиков
- Сайт "Тухлые помидоры" вычислил пять худших сериалов
- Лучшие полицейские фильмы
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Тимур ему не сын! Вдова Спартака Мишулина готова на эксгумацию тела актера
- Опустившийся и жалкий: дочь отреклась от Александра Серова
- Элина Мазур: вся правда о бывшей жене Джигарханяна
- После ухода Державина Бабаян нашла силы раскрыть правду о муже
-
От рака умерла режиссер Мария Саакян
- Российский музыкант взял "Грэмми"
- Мы не забыли! Интервью с сыном Высоцкого
- Смерть Сталина заменили диваном
СейчасПоказать все новости
Олимпиада-2018
Картина дня
Самое читаемое
Авто.Вести.Ru
Экономика
Недвижимость
Вести.Медицина
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести-Москва
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Знарок доволен разгромом Словении на 60 процентов
Суд признал законной регистрацию Путина на выборах
Трансляции
Завтра, 17 февраля
"ВКонтакте" восстановил работу после полуторачасового сбоя
5 самых развлекательных городов мира
Нужна помощь: Сашу Дашко спасет срочная операция на позвоночнике
Лица Олимпиады в зеркале российских соцсетей
Госдума повысила МРОТ до прожиточного минимума
В США арестовали человека, угрожавшего в социальных сетях второй расправой во Флориде
Скелетонист Никита Трегубов посвятил медаль своей бабушке
Фильм "Лёд" стартовал в День всех влюбленных с рекорда
Проведите 17 февраля с "Легендой №17"
"Реверс" – спектакль-поиск от постановщиков Cirque du Soleil
Россиянка Воронина: для меня эта бронза сродни золоту
Видео: беспилотное такси "Яндекса" прокатилось по улицам Москвы
Прыжки с трамплина. Четыре россиянина прошли квалификацию
Кот-пешеход едва не устроил аварию в Солигорске
Снегопады не приведут к пробкам на дорогах
МВД предложило отбирать права у злостных нарушителей
Кто такая Салтычиха. Историческая справка
В Гималаях погиб российский турист
У Кремля нет информации о погибших в Сирии россиянах
В Дагестане собаки загрызли насмерть 4-летнего мальчика
Павел Дуров стал долларовым миллиардером
Названы варианты Volkswagen Teramont для России
Топилин: зарплаты могут вырасти в 2018 г. на 4%
Йогурт полезен для сосудов
Продуктовые карточки в РФ запустят в 2019 году
Андерс Брейвик впервые заговорил о раскаянии
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере