Тайна взрыва линкора "Новороссийск" и рисунок Сталина: о чем расскажут рассекреченные архивы

Гриф "Совершенно секретно" снят: в Москве представлена уникальная книга, изданная к столетию Красной Армии. Документы, собранные в двух томах, проливают свет на ключевые исторические события XX века. Долгие годы эти бумаги хранились в секретных запасниках Политбюро, а потом в Архиве президента России.

Красочно оформленное издание сразу в двух томах: тысячи документов, справок, записок и докладов. Как создавалась армия 100 лет назад, как решался вопрос снабжения и комплектования, анализ боевых действий и реформы в вооруженных силах СССР.

Главная ценность рассекреченных в этих книгах документов — наличие здесь информации по узловым проблемам эпохи. Без этих материалов некоторые периоды нашей истории вообще невозможно понять. Например, борьба с оппозицией в партии, поведение Сталина накануне войны, действия руководства в годы Великой Отечественной, советская атомная программа и даже вопросы освоения космоса.

Большинство документов в советские годы находились в архивах общего отдела ЦК и Политбюро под грифом "Совершенно секретно", а теперь проливают свет на многие тайны XX века. Например, подрыв советского линкора "Новороссийск" в октябре 55-го: это якобы сделали итальянские военные диверсанты.

Большую часть своей жизни линкор носил другое имя — "Юлий Цезарь" — и ходил под другим флагом. Советскому Союзу корабль достался по итогам раздела итальянского флота после Второй Мировой. Утрату своего самого мощного линкора там сочли позором и собрали подразделение боевых пловцов, чтобы отомстить русским.

"После того, как документы рассекретили, мы можем передать привет нашим итальянским партнерам и сказать, что, увы, все это неправда", — говорит главный редактор журнала "Вестник Архива Президента Российской Федерации" Сергей Кудряшов.

— Что было на самом деле?

— Это была мина периода войны. Она взорвалась, она была мощная и большая, нанесла урон кораблю, а потонул он потому, что было разгильдяйство — растерялись командиры.

Анализ боевых действий армии в ходе Финской войны, большая записка Жукова об операции в Венгрии в 56-м. Рисунок Сталина. Этим же красным карандашом он пишет Берии: "Прошу присылать мне документы в полном виде, а не выдержки".

"Мы подбирали иллюстрации для этой книги, фотографии, потому что фонд Центрального музея Вооруженных Сил на кино- и фотонегативах насчитывает более 200 тысяч единиц хранения. И наши материалы тоже использованы там", — говорит директор Центрального музея Вооруженных Сил Российской Федерации Александр Никонов.

Все опубликованные документы составители разделили на три блока в хронологическом порядке: читателям так проще проследить ход событий.

"Говорить об истории мы всегда советуем, опираясь на документы. И в этом смысле сборник документов, отобранных и подготовленных к публикации профессиональными историками, это ценный, полезный продукт не только для ученых, но и для всех, кто интересуется отечественной историей и хочет знать о ней правду", — говорит исполнительный директор фонда "История Отечества" Константин Могилевский.