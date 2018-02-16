Каневский признался, что нашептал имя невесты на гипс в "Бриллиантовой руке"Читайте нас в Telegram
Знаменитый майор Томин из культового советского сериала "Следствие ведут знатоки", галантерейщик Бонасье из "Трех мушкетеров" и, конечно, маленькая, но такая запоминающаяся роль в "Бриллиантовой руке", после которой к нему пришел, однако, огромный успех...
Леонид Каневский в программе "Судьба человека с Борисом Корчевниковым" рассказывает о том, как проходили съемки этих фильмов, ставших классикой отечественного кинематографа.
Он вспоминает, как из-за роли Томина попал в список "не рекомендованных" актеров – такой существовал в СССР. В него попадали актеры, которые играли только вождей и генералов, и поэтому больше их никуда не брали. Майор Томин, вероятно, считался столь же значимым для имиджа советской милиции персонажем. Однако, признается Каневский, это не испугало режиссеров, которые продолжали приглашать колоритного актера в свои фильмы и спектакли.
Не смутился запретом и режиссер Георгий Юнгвальд-Хилькевич, благодаря чему в Трех мушкетерах" появился господин Бонасье в исполнении Каневского.
Но, конечно, одно из самых ярких воспоминаний, которым делится актер, — это съемки у легендарного Гайдая в "бриллиантовой руке". Оказывается, Каневскому так хотелось подольше побыть в кадре, что он сам придумал знаменитый монолог в сцене, когда герой падает, и ему накладывают гипс.
Актер признается, что он произвел тогда еще и некое действо. Оказывается, Каневский "зашифровал" в той знаменитой сцене имя своей будущей супруги. "Я позвонил ей после этой съемки ночью и сказал: "Я тебя увековечил!" После этого они и поженились. "Правда, через семь лет", – добавляет актер.
С Анной Березиной они вместе уже много лет, и Каневский на вопросы, где он сейчас больше живет: в России или Израиле, отвечает, что его настоящий дом там, где ждет любимая жена.
Как реагировал Каневский на обвинения в "предательстве", когда уехал из России в Израиль, почему вернулся, где брали сюжеты для сериала "Следствие ведут знатоки", и как сложилась судьба его героев? Об этом и не только Леонид Каневский рассказал в программе Бориса Корчевникова на телеканале "Россия 1",
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