Время что-то менять: Галицкий объяснил, почему продал акции "Магнита"

Совет директоров "Магнита" в пятницу принял отставку основателя сети Сергея Галицкого с должности генерального директора. На этот пост избран Хачатур Помбухчан, ранее занимавший должность председателя совета директоров и финансового директора компании.

ВТБ выкупил у Галицкого 29,1% акций ритейлера, сумма сделки составила порядка 138 миллиардов рублей. Теперь сделку должна одобрить Федеральная антимонопольная служба.

Главой совета директоров компании назначен Аслан Шхачемуков, его заместителем стал Алексей Пшеничный, сообщает РИА Новости.

После сообщений о продаже Галицким более чем блокирующего пакета банку ВТБ стоимость глобальных депозитарных расписок "Магнита" снизилась более чем на 9 процентов на Лондонской фондовой бирже. К 11:15 по Москве акции подешевели на 5 процентов на Мосбирже.

Аналитики, между тем, считают, что через некоторое время ВТБ решит продать акции "Магнита". В самом же банке ожидают роста стоимости бумаг – об этом заявил глава ВТБ Андрей Костин. Он сообщил, что будет вестись работа над фундаментальной стоимостью компании и укреплением менеджмента.

Сам Галицкий назвал решение о продаже своего пакета непростым. Он 25 лет возглавлял компанию, но, по его словам, пришло время что-то изменить в жизни.

Торговой сети следует отвечать современным требованиям рынка, подчеркнул бизнесмен. "Я не должен стоять поперек этого процесса, и если инвесторы хотят изменений, они должны их получить", — добавил он, отметив, что ВТБ – "это лучшее, что могло быть в данном случае".

Галицкий теперь собирается сосредоточиться на развитии детско-юношеского футбола – он владелец и президент футбольного клуба "Краснодар", при клубе работает детская спортивная школа.