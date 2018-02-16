Тренер "Зенита" Манчини: поражение от "Селтика" – не проблема

Итальянский наставник питерского футбольного клуба "Зенит" Роберто Манчини после поражения своих подопечных от шотландского "Селтика" в первом раунде плей-офф Лиги Европы посетовал, что его команде не хватило активности в нападаении, в частности, по-настоящему забивного форварда.

"Мы знали, что нас ждет непростой матч, — цитирует Манчини официальный сайт "Зенита". – К тому же для нас это была первая официальная игра за два месяца, а "Селтик" играл каждую неделю. Добавлю, что "Селтик" – хорошая команда, а атмосфера на арене просто невероятная".

"Причина поражения? "Селтик" забил один гол, мы — нет. Что касается расстановки "Селтика", то мы знали, что они могут перестраиваться со схемы 3-5-2 на 4-3-3. Но мы сами совершили несколько ошибок при переходе из обороны в атаку через голкипера", _ — сказал тренер.

"Еще нам не хватило забивного форварда, поскольку команда, которая играет на выезде, должна более агрессивно действовать впереди, — продолжил наставник "Зенита". – Если говорить про Заболотного, то для него это был первый официальный матч. Он боролся за каждый матч, но ему не хватило взаимопонимания с Кокориным, Ригони и другими футболистами".

По словам тренера "сине-бело-голубых", исход первого матча – это не проблема: "Мы можем отыграться. Но в Петербурге будет все другое, в первую очередь, погода. На самом деле мы уступили со счетом 0:1, но впереди нас ждут 90 минут. Мы должны улучшить игру в атаке, действовать лучше в нападении".