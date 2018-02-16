Пять человек госпитализированы после столкновения маршрутки и фуры в Чебоксарах

Серьезное дорожно-транспортное происшествие с участием маршрутки произошло в пятницу, 16 февраля, в Чебоксарах.

Водитель грузовика Volvo собирался совершить разворот и в этот момент в него врезался микроавтобус Citroen, в салоне которого находилось шесть пассажиров.

Автор ролика, чей автомобиль двигался следом за маршруткой, своевременно и адекватно среагировал на изменение дорожной обстановки и уклонился от столкновения.

По данным пресс-службы МВД по Чувашской Республике, в результате ДТП пострадали пять человек, находившихся в Citroen, все они были доставлены в больницу.