МФЦ опровергает выпуск памяток о президентских выборах

На сайте Центра государственных услуг "Мои документы" по Москве появилось опровержение материалов, распространенных в Интернете.

Речь идет о некой памятке, в которой якобы содержатся инструкции для сотрудников столичных районных МФЦ по поквартирному обходу и информированию жителей о президентских выборах, передает телеканал "Россия 24".

В бумаге, насколько можно судить по нечеткому скану из "Твиттера" с сотней подписчиков, отмечается: "работник центра Госуслуг должен не агитировать, а информировать. Основная задача — установить личный контакт и убедить людей обязательно прийти на участки".

Причем, якобы в идеале нужно охватить 100 процентов населения, чтобы явка составила не менее 70 процентов. Эти отдельно подчеркнуто красным. В МФЦ официально заявили, что никакой подобной памятки не разрабатывалось и не выдавалось.

Материалы для выявления источника распространения фальсифицированной информации переданы в правоохранительные органы. А координатор "национального общественного мониторинга" Елена Бабченкова сказала, что все это — провокация.