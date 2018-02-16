Легкий истребитель МиГ-35 закончил заводские испытания

Легкий истребитель МиГ-35 закончил заводские испытанияЧитайте нас в Telegram
Заводские испытания новейшего легкого истребителя МиГ-35 закончены. Специалисты российской самолетостроительной корпорации "МиГ" вместе с военными летчиками закончили тестирование двигателей, радара и систем наведения самолета, сообщает пресс-служба разработчика.
Глава компании Илья Тарасенко заявил, что считает МиГ-35 одной из самых совершенных боевых машин в мире. Легкий истребитель способен взять на борт практически любое современное вооружение, в том числе и предназначенное для более мощных и тяжелых машин.
МиГ-35 – это дальнейшее развитие уже легендарного истребителя четвертого поколения МиГ-29. Причем новая машина так далеко ушла от своей базовой версии, что сейчас ее характеристики вплотную приблизились к параметрам боевых самолетов пятого поколения.
Это касается, например, радиолокационной заметности машины. Инженеры "МиГа" смогли снизить ее, не внося серьезных изменений в конструкцию самолета. Начать надо с того, что МиГ-35 гораздо меньше других российских истребителей вроде Су-30 или Су-35. Кроме того, ряд деталей крыла и фюзеляжа теперь делают не из металла, а из композитных материалов. Если раньше доля угле-и стекловолокна в легком истребителе была около 1%. То сейчас она доведена до 25%. Что также делает МиГ-35 менее заметным для вражеских РЛС.
Сам боевой самолет оснащен современным радаром. По неподтвержденным данным, это "Жук-А", то есть станция с активной фазированной решеткой. Это, можно сказать, будущее авиационных РЛС. Она работает надежнее и быстрее, чем радиолокационные станции предыдущего поколения.
Радар МиГ-35 замечает противника на расстоянии до 160 километров, одновременно способен сопровождать до 30 воздушных целей и обстреливать до 6 летательных аппаратов одновременно.
Что немаловажно, новый истребитель стал надежнее и дешевле своих предшественников и конкурентов. А это уже весомый плюс на мировом рынке боевых самолетов. Тем более, что конструкторы сделали электронику МиГ-35 с так называемой открытой архитектурой. То есть зарубежный покупатель сможет оснастить российский истребитель любым оружием и оборудованием.
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