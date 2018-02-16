Россиянка Наталья Воронина выиграла бронзу в конькобежном спорте

В корейском Пхенчхане завершился очередной соревновательный день в конькобежном центре. На сей раз женщины состязались на дистанции 5000 метров и очередную победу праздновала сборная Голландии в лице Эсми Виссер. Россиянка Наталья Воронина в последнем забеге вырвала у соперниц бронзу.

Наша спортсменка завершала борьбу в этот день в паре с мировой рекордсменкой чешкой Мартиной Сабликовой. К тому времени впереди стояли две голландки и канадка Ивани Блондин. Россиянка и чешка так здорово провели забег, тащили другу друга и как результат: у Сабликовой второе место, у Ворониной – третье. Только Виссер смогла сохранить свою первую позицию с результатом 6 мин. 50,23 сек.