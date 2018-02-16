Фристайлистка Гуськова завоевала золото Олимпийских игр, Никитина - седьмая

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Олимпиада-2018 6 минут назад
Фристайлистка Гуськова завоевала золото Олимпийских игр, Никитина - седьмаяЧитайте нас в Telegram
В южнокорейском Пхенчхане продолжаются Олимпийские игры. В седьмой день турнира проходил финал по фристайлу в дисциплине воздушная акробатика. Обладательницей золотой медали стала белорусская спортсменка Анна Гуськова. Ее результат составил 96,14 балла. Это золото стало первым для Белоруссии на нынешней Олимпиаде.
Следом за Гуськовой расположилась представительницы Китая – серебряную медаль завоевала Чжан Синь результатом 95,52 очка, а бронза досталась ее соотечественнице – Кун Фаньюй (70,14).
Отметим, что в главный финал, состоящий из шести спортсменок, не смогли пробиться российские фристайлистки – Любовь Никитина и Александра Орлова, которые заняли седьмую и восьмую строчки соответственно. Никитина заработала 80,01 балла, а Орлова – 61,25 зачетных пункта. Столь большой разрыв между россиянками объясняется падением Орловой во время исполнения своей попытки.
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