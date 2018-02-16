Тридцать человек подрались на борту круизного лайнера в Тихом океане. Видео

Массовая драка произошла на борту круизного лайнера Carnival Legend, который находился в 10-дневном рейсе в Тихом океане близ побережья Австралии. Команде корабля пришлось досрочно высадить на берег 23-х представителей одной семьи, участвовавших в потасовке, сообщает Daily Mail.

На опубликованных ниже кадрах запечатлен фрагмент массовой драки, в которой, помимо пассажиров круизного лайнера, активно участвуют охранники.

По словам свидетеля драки по имени Зак, конфликт между его родственниками и группой пассажиров начался после того, как племянник мужчины случайно наступил одной из отдыхающих на платье.

"Он тут же начал извиняться, но это не помогло. Они сказали: "Мы тебя достанем", — рассказал свидетель.

Зак отметил, что охрана корабля только обострила ситуацию, начав внезапно бить его родственников. Мужчина утверждает, что секьюрити атаковали его близких кастетами и тяжелыми ботинками.

Представители турфирмы, которой принадлежит Carnival Legend, расследуют инцидент.