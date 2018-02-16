Велоспорт. Натан Хаас из Katusha-Alpecin выиграл этап Тура Омана

Австралийский велогонщик Натан Хаас, выступающий за команду Katusha-Alpecin, выиграл второй этап крупной веломногодневки – Тур Омана-2018. Он проехал дистанцию в 167 км за 4 часа 22 мин. 15 сек. Представитель Зеленого континента в составе "конюшни" возглавил общий зачет этой гонки.

Вторым финишировал Грег ван Авермат из команды BMC, а третьим – Алексей Луценко, вступающий за команду "Астана" из Казахстана. Один из "бумажных" фаворитов гонки Винченцо Нибали (Bahrain-Merida) финишировал тринадцатым, отстав от победителя всего на пару секунд. Пока сицилиец держится среди лидеров, но не предпринимает попыток во что бы то ни стало выиграть.

"В День Святого Валентина я хотел сделать себе какой-нибудь подарок, — цитирует Хааса сайт 5mv.Ru. — Что может быть лучше, чем победа? Я очень старался с самого старта. Я чувствовал, что могу победить. Мне вообще нравится Оман. Это потрясающая страна. Гонка в Омане для меня является своего рода промежуточным этапом между Австралией и Европой, ведь основные гонки сезона пройдут именно в Старом Свете".