Шахматный фестиваль "Аэрофлот Опен 2018" стартует в Москве 19 февраля

Международный шахматный фестиваль "Аэрофлот Опен 2018", традиционно проводимый при поддержке "Аэрофлота", стартует в Москве 19 февраля. Одно из старейших и самых популярных соревнований в мире будет проводиться в столице России уже в 16-й раз и продлится до 1 марта.

Запланировано три турнира (А, В и С), все они формируются в соответствии с рейтингом участников. Шахматисты сыграют по швейцарской системе в 9 туров.

Самый большой интерес вызывает группа "А", где принимают участие игроки с рейтингом 2550 и выше. В этом году стартовый список возглавляют Владимир Федосеев (Россия), Сантош Видит (Индия), Дмитрий Андрейкин (Россия), Рауф Мамедов (Азербайджан), Максим Матлаков (Россия). Всего в турнире "А" сыграют более 90 шахматистов из 23 стран. Победитель главного соревнования получит путевку на супертурнир, который пройдет в Дортмунде в июле.

На турнире установлены специальные призы за лучшие результаты среди ветеранов, женщин и юниоров — всего на сумму 2500 евро, призовой фонд - 120 000 евро.

По словам генерального директора ПАО "Аэрофлот" Виталия Савельева, авиакомпания уже много лет оказывает всестороннюю поддержку в продвижении спортивных мероприятий. "Проводимый при нашей поддержке фестиваль "Аэрофлот Опен" имеет репутацию мероприятия глобального уровня, наиболее открытого и популярного в мире шахмат", — подчеркнул он.

Организаторами престижных состязаний совместно с "Аэрофлотом" являются Российская шахматная федерация и Ассоциация шахматных федераций. "Аэрофлот Опен" считается самым представительным открытым шахматным турниром в мире. В 2004 году он был внесен в Книгу рекордов Гиннесса по количеству принявших в нем участие гроссмейстеров.