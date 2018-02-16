СК возбудил уголовное дело после смерти 3-летней девочки в детском саду

В московском детском саду во время прогулки умерла девочка. Трехлетнюю девочку из младшей группы воспитатели обнаружили лежащей на снегу без сознания. Вызванные медики скорой помощи констатировали смерть ребенка. Это произошло утром 16 февраля.

На месте происшествия работают сотрудники Следственного комитета России. Они изымают записи с камер видеонаблюдения, а также документы и интересующие следствие иные предметы. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 109 Уголовного кодекса России ("Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей").

Следователи проверяют соблюдение работниками детсада мер по обеспечению безопасности детей на территории дошкольного детского учреждения, в том числе во время прогулок с малышами. Проверяется соответствие профессиональной квалификации персонала детского сада.

Допрашиваются сотрудники и руководство детсада, а также московской школы №2120, в ведении которого находится это учреждение, устанавливаются все обстоятельства произошедшей трагедии. По результатам проведенных мероприятий будет решен вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 293 Уголовного кодекса России ("Халатность").

Дело о погибшей во время утренней прогулке в детсаду девочке взято на контроль в центральном аппарате Следственного комитета России, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.