Меркель не считает "Северный поток-2" угрозой Европе

Канцлер ФРГ Ангела Меркель на встрече с премьер-министром Польши Матеушем Моравецким заявила, что не видит угрозу диверсификации поставок энергоресурсов в Европу в реализации проекта "Северный поток-2".

Как передает ТАСС, глава правительства Германии отметила, что в ФРГ считают проект чисто экономическим.

Перед своей поездкой в Берлин Моравецкий заявил, что строительство газопровода "Северный поток-2" может привести к нападению России на Украину.

Он объяснил это тем, что после появления нового газопровода, старые, идущие через территорию Украины, будут Москвой отключены, и РФ сможет ввести войска в соседнюю страну.

Премьер Польши также проинформировал мировую общественность, что не видит никакого экономического смысла в создании "Северного потока-2", поскольку, по его мнению, Европе достаточно импортируемого сжиженного

природного газа.

Моравецкий назвал проект ненужным и вредным, поскольку он вносит раздор в западное общество.

Ранее сообщалось, что Польша решила построить конкурента российскому проекту.

"Северный поток-2" предполагает строительство двух газопроводов из России в Германию через Балтийское море — общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Его строительство оценивается в 9,5 миллиардов евро.