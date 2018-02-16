Лавров: США пытаются с опорой на курдов создать в Сирии квазигосударство

Стратегия США в Сирии заключается в том, чтобы закрепиться в этой стране со своими вооруженными силами, опираясь на курдов. Такое мнение в интервью Euronews высказал глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Американский спецназ и другие подразделения находятся "на земле" в Сирии незаконно, без какого-либо приглашения со стороны Дамаска (легитимного правительства) или мандата со стороны Совета Безопасности ООН), — цитирует дипломата "Интерфакс". — Понятно, что, наверное, у США есть какая-то стратегия, которая, думаю, заключается в том, чтобы навеки поселиться в Сирии со своими вооруженными силами".

Сергей Лавров считает, что то же самое они хотят сделать сейчас в Ираке и Афганистане, вопреки всем дававшимся ранее обещаниям. Американцы "уже ведут дело к тому, чтобы огромный кусок сирийской территории обособить от остальной страны в нарушение суверенитета территориальной целостности Сирийской Арабской Республики", отметил глава МИД РФ.