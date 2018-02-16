На северо-востоке Москвы загорелись склады с пластиком

На Алтуфьевском шоссе на северо-востоке Москвы загорелись склады, в которых хранится продукция из пластика, передает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Пожар произошел на втором этаже двухэтажного здания. Людей, по предварительной информации, в помещениях нет.