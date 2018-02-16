Мебель, канцтовары, автомобильные запчасти: что сгорело на складе в Химках

На окраине подмосковных Химок до сих пор ощущается сильный запах гари — там полыхал крупный склад. Огонь охватил все три этажа и крышу. В итоге здание обрушилось. Отдельные очаги пламени тушат до сих пор.

Локализовать пожар спасателям удалось примерно за час, а вот проливать обгоревшие конструкции пришлось намного дольше. Внутри здания были строительные материалы, потушить которые оказалось не так-то просто.

Сигнал о пожаре поступил на пульт диспетчеров примерно в 8 утра. Языки пламени пожирали трёхэтажное здание на Вашутинском шоссе с большой скоростью. На место ЧП сразу направили несколько бригад спасателей — 75 человек и 15 единиц техники.

"По прибытии первых пожарных подразделений в центральной части склада наблюдалось горение в одном из помещений. По итогам разведки был объявлен повышенный ранг пожара — пожар номер два. В 9:17 пожар был локализован на площади две тысячи квадратных метров", — рассказал заместитель начальника Управления подготовки и применения пожарно-спасательных сил ГУ МЧС РФ по Московской области Алексей Логинов.

На подмогу даже вызвали вертолет Ми-8, который при необходимости был готов сбрасывать воду сверху. Но его помощь не потребовалась: спасателям на земле удалось взять ситуацию под контроль.

Площадь возгорания составила почти две тысячи квадратных метров. Пожару присвоили второй уровень сложности. Здание не выдержало огня, конструкции обрушились. И как говорят специалисты, восстановлению оно уже не подлежит.

Едкий густой дым окутал весь район вокруг места ЧП. К счастью, никто в результате пожара не пострадал.

О причинах пожара пока говорить рано. Их установит специальная комиссия, но попасть на объект она сможет только после того, как спасатели полностью завершат работу.