Кот-пешеход едва не устроил аварию в Солигорске

Сунувшийся на пешеходный переход кот чудом — точнее, благодаря реакции водителя — не угодил под колеса легкового автомобиля в белорусском Солигорске. Камера регистратора запечатлела волнительный момент.

ДТП едва не произошло около 19:20 в минувший четверг, 15 февраля. Усатый уже практически ступил на нерегулируемую "зебру", когда заприметил двигавшийся автомобиль и отпрянул назад. Владелец машины проявил благородство и остановился, пропуская кота, — тот привычно пересек проезжую часть без каких-либо последствий.

Судя по всему, животное часто пользуется пешеходными переходами и с уважением относится к ПДД. Чего не скажешь о его турецком собрате, который из принципа устроил затор на выходе с эскалатора в Стамбуле. Переступавших через него и явно недоумевавших людей он попросту не замечал.