Лыжник Спицов – о завоеванной бронзе: нас бьют, а мы летаем

Российский лыжник Денис Спицов поделился своими впечатлениями после завоеванной на Олимпийских играх бронзовой медали в индивидуальной гонке на 15 километров свободным стилем. Спортсмен признался, что до сих пор не осознал произошедшего.

"Большунов приехал с награждения и сказал: "Вот повешу тебе медаль на шею, ощутишь эту тяжесть!" Действительно, она довольно увесистая – самая тяжелая в моей карьере, — признается Спицов, слова которого приводит РИА Новости. — До конца я пока не могу осознать , чего добился. Каков секрете успеха лыжников? Не зря говорил Сергей Устюгов: "Нас бьют, а мы летаем!" Чем сложнее для нас условия, тем лучше мы выступаем".

"Вообще изначально мы приехали сюда хорошо выступить за всех ребят, а сейчас... Шутим, что это же не золото. В дальнейшем будем биться еще, да и не у всех есть медали. Будем стараться, еще есть гонки и время. Пальцем в нас никто не тычет – все фавориты, Дарио Колонья, норвежцы с пониманием относятся к нашей ситуации".

Напомним, что завоеванное Спицовым серебро стало для команды Олимпийских атлетов из России вторым в общекомандном зачете. Всего в активе команды восемь медалей – помимо двух серебряных у россиян еще шесть бронзовых.