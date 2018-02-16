Кубанский судья уволен из-за нецензурной брани на процессе

Квалификационная коллегия судей Краснодарского края досрочно прекратила полномочия судьи краевого арбитражного суда Алексея Шевченко по дискредитирующим обстоятельствам.

Как передает "Интерфакс", об этом рассказали в аппарате арбитражного суда, отметив, что помимо прекращения судейских полномочий, Шевченко лишен второго квалификационного класса.

Скандал в отношении Шевченко разразился после того, как в СМИ попала аудиозапись судебных слушаний по иску ЗАО "Электротехническая компания" к ООО "РН-Туапсинский НПЗ". На ней отчетливо слышно, как судья нецензурно высказывается в адрес одного из участников процесса.

В отношении Шевченко была назначена проверка специальной судейской комиссией.