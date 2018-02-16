На Олимпийских играх состоялась квалификация женского скелетона

На проходящих в южнокорейском Пхенчхане Олимпийских играх состоялась квалификация в скелетоне среди женщин. По итогам двух попыток первую строчку занимает немецкая спортсменка Жаклин Леллинг, время которой в общей сложности составило 1 минуту и 43,86 секунды.

Также в тройку лучших вошли австрийка Янина Флок, отставшая от лидера на 0,02 секунды, и представительница Великобритании Элизабет Ярнолд (+0,10).

Отметим, что данная дисциплина не представлена российскими скелетонистками.

Финальные заезды состоятся в субботу, 17 февраля.