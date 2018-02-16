Прыжки с трамплина. Четыре россиянина прошли квалификацию

На зимних Олимпийских играх в Южной Корее завершился очередной соревновательный день, который подвел итог неделе состязаний. Последними разыграли квалификацию прыгуны с большого трамплина. Лучший результат показал норвежец Роберт Йоханссон, наш Евгений Климов замкнул Топ-16 лидеров.

Впрочем, результаты стартового дня не важны с точки зрения борьбы за награды, а только для того, чтобы определить, кто за кем выступает в решающих раундах. Приятно, что в число 50 участников заключительных стартов в личном зачете вошли все четыре россиянина. Кроме Климова это Алексей Ромашов (21-е место в квалификации), Денис Корнилов (26-е) и Михаил Назаров (33-е).