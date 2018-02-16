В Нью-Йорке задержали братьев-близнецов, готовивших теракт

Полиция нью-йоркского района Бронкс арестовала 27-летних Кристиана и Тайлера Торо, обвинив их в изготовлении взрывных устройств и подготовке терактов. На жестком диске ноутбука Кристиана Торо нашли инструкцию по изготовлению взрывчатки. Дома у американцев обнаружили составляющие для бомбы, сообщает NY Daily News.

Кристиан Торо работал школьным учителем до конца 2017 года. Коллеги и ученики отзывались о нем как об исключительно положительном и разумном человеке. Инструкция по изготовлению взрывчатки была обнаружена на рабочем ноутбуке Торо, который он вернул представителям школы перед увольнением.

Также выяснилось, что братья платили своим ученикам по 50 долларов в час за то, что те начиняли взрывчаткой фейерверки и другую бытовую пиротехнику. Материалы, которые могут быть использованы при изготовлении бомб, были обнаружены у братьев Торо при обыске.

В рюкзаке Кристиана Торо была обнаружена красная каталожная карточка, на которой от руки было написано: "При полной Луне познают ужас у малых сих". На готовящиеся теракты также намекали записи в дневнике братьев.

Американцы жили с матерью. В момент ареста сыновей она находилась в квартире. В настоящий момент братья Торо находятся под стражей. Их обвиняют в незаконном изготовлении взрывчатых веществ и распространении их среди несовершеннолетних.