В России стартовал первый чемпионат по Dota-выборам

Первый чемпионат по предвыборной онлайн‐игре Dota стартовал в России 16 февраля. На него собрались лучших российские киберспортсмены. В отличие от мартовских президентских выборов в предвыборной Dota-гонке участвуют не восемь, а только 7 кандидатов из 174 персонажей игры.

Героев Dota сделали похожими на участников предвыборной гонки внешне и по именам, сообщает телеканал 360°. Это Король Влаадин, Страж скверных слов и его армия троллей, Кентавриха Чак-Чак, Двуликий Грудорг, Винодел Дюрсо и Друидом явлинских лесов. При этом сходства с реалиями добавляет то, что Король обращается к вежливым людям, Грудорг паразитирует на Зюгорке и способен пускать в глаза других клубничную пыль, Кентавриха гогочет по-лошадиному, Винодел становится больше от выпитого шампанского, а Друид может грустно смотреть в кадр.

На чемпионате встретились шесть киберкоманд. Это Apollo, Destructive Live, Hunkys from zavod, Furious bears, Main Pain и Sanctuary. Комментировать необычный чемпионат по Dota будет Андрей Navigate Рябинин, а транслирует соревнования студия "Сбитый лось" в Twitter и "ВКонтакте".

"Самое сложное было интегрировать наши текстуры в саму игру, это заняло больше всего времени. Но так как нам очень сильно понравилась эта идея, то мы во всем разобрались и все сделали", — признался гендиректор компании "Уникальный охват" Евгений Фатькин.

"Мы решили удивить фанатов игры Dota и сделать для них небольшой подарок, — добавляет создатель проекта "Сбитый лось" Марат Сатимов. — Все знают, насколько важен выбор персонажа для успешной игры. Мы перенесли кандидатов в президенты в саму игру. Все мы знаем, что всегда нужно делать правильный выбор. И не только в играх".

Евгений Фатькин не скрывает, что его компания решила хайпануть на президентских выборах.

"Наши персонажи обладают всеми скилами привычных компьютерных героев. Побеждает сильнейший, как собственно и в жизни, как и в предвыборной борьбе", — декларирует принцип игры Фатькин.