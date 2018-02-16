Путин поздравил "Газпром" с 25-летием

Владимир Путин встретился с председателем правления "Газпрома" Алексеем Миллером и поздравил его с 25-летием компании. Президент отметил, что за эти годы ее руководством проделана колоссальная работа.

Владимир Путин подчеркнул, что "Газпром" является системообразующим предприятием для российской экономики. "Сейчас "Газпром" работает на 151 месторождении, — цитирует президента телеканал "Россия 24". — Я сомневаюсь, что какая-то другая компания в мире так широко раскинула свои сети, в хорошем смысле этого слова. Вы присутствуете в 134 странах мира, где активно работаете, где у вас очень много партнеров и друзей. А зная, что "Газпром" развивается не только внутри страны, увеличивая объемы газификации наших населенных пунктов, но работает активно за рубежом, поставляя значительную часть доходов бюджета и прежде всего за счет экспортной составляющей. Я вас и всех сотрудников "Газпрома" поздравляю и с результатами, и с юбилеем".

Для президента в Ново-Огареве организовали телемост с регионами, где в рамках социальной программы "Газпром-детям" были построены новые спортивные объекты. Это спорткомплексы в Комсомольске-на-Амуре, Курске, а также в поселках в Воронежской и Брянской областях.

Программа "Газпром-детям" — крупнейший социальный проект компании, который реализуется уже более 10 лет в 73 регионах страны. В рамках этого проекта были построены или реконструированы свыше 1 300 спортивных и культурных объектов.