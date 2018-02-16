В Москве ликвидирован пожар на складе пластиковой продукции

Пожар на территории склада с пластиковой продукцией на северо-востоке Москвы потушен.

Как передает ТАСС, об этом рассказал источник в экстренных службах.

По словам собеседника агентства, пожар произошел на втором этаже склада пластиковой продукции, принадлежащей частной компании. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.

Ранее сообщалось, что на Алтуфьевском шоссе, на северо-востоке Москвы загорелись склады, людей во время возгорания в них не было.