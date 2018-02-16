В Москве ликвидирован пожар на складе пластиковой продукции

16 февраля 201817:16
В Москве ликвидирован пожар на складе пластиковой продукцииЧитайте нас в Telegram
Пожар на территории склада с пластиковой продукцией на северо-востоке Москвы потушен.
Как передает ТАСС, об этом рассказал источник в экстренных службах.
По словам собеседника агентства, пожар произошел на втором этаже склада пластиковой продукции, принадлежащей частной компании. Площадь возгорания составила 100 квадратных метров.
Ранее сообщалось, что на Алтуфьевском шоссе, на северо-востоке Москвы загорелись склады, людей во время возгорания в них не было.
-
Никита Трегубов выиграл серебряную медаль в скелетоне
- Конькобежка Воронина: через тернии - к олимпийской награде
- Российские хоккеисты выиграли у сборной Словении
- Денис Спицов принес атлетам России бронзу в лыжных гонках
- Полное расписание трансляций Олимпиады
-
Регистрация Путина на выборах признана законной
- Речевой самописец Ан-148 расшифровали
- "ВКонтакте" поломался из-за серьезной аварии в дата-центре
- Меркель не считает "Северный поток-2" угрозой Европе
- ВТБ купил "Магнит"
-
Теперь точно известно, почему погибли пассажиры Ан-148
- Гребенщиков: фильм Серебренникова о Цое - ложь от начала и до конца
- Вот это сила воли! Российский лыжник вырвал свою медаль
- Актриса Захарова рассказала о смерти ребенка и предательстве мужа
- Жаркие танцы в служебном кабинете стали поводом для проверки
-
Чемпион Формулы-1 дал пинка корреспонденту АвтоВестей
- Названы варианты Volkswagen Teramont для России
- Владельцы сверхдорогих машин получили миллионные льготы за госсчет
- Хит-парад. Клуб ветеранов, или Самые "долгоиграющие" автомобили
- Представлено новое поколение BMW X4
-
ВТБ покупает 29,1% акций "Магнита"
- В России запретят суррогаты коньяка и шампанского Распечатать
- Топилин: зарплаты могут вырасти в 2018 году на 4%
- Продуктовые карточки в РФ запустят в 2019 году
- Донской: разрабатывать Штокман пока нецелесообразно
-
Депутат-мошенник обманул футболиста Смолова на 200 миллионов
- Аренда неликвида: приезжие готовы селиться в убитых квартирах
- Мэр отправил чиновников на заснеженные улицы
- Как организовать освещение в квартире
- "Официально обманутых" дольщиков станет больше
-
Двойная победа: 5 олимпийцев, победивших рак
- Какая пища полезна для мозга, а какая - нет?
- Есть вопрос: можно ли есть яблоки вместе с косточками
- Почему с возрастом похмелье становится тяжелее
- Как правильно давить прыщи, если вы все-таки хотите это сделать
-
Кровавая бойня в американской школе
- В Сирии идет зачистка окруженных боевиков
- Обвал грунта в Политехе
-
Приемный ребенок умер после побоев за сутки до своего трехлетия
- Часть дома обрушилась в микрорайоне "Бутово парк" из-за взрыва баллона
- Пьяная девушка пришла в больницу с пулей во лбу
- Самые дорогие и самые дешевые авиабилеты на ЧМ-2018: здесь
- В Подмосковье ищут браконьеров, убивающих лосей и оленей
-
Обзор смартфона LG V30+: флагманская красота, неслыханное благозвучие
- Apple не уследила за исходным кодом iOS. Чем это грозит?
- Китайских полицейских вооружили смарт-очками, распознающими преступников
- VPN-сервис с полумиллиардом пользователей оказался не анонимным
- "Яндекс" окончательно поглотил бизнес Uber в России
-
Что сгорело на складе в Химках
- Качество расчистки столицы от снега оценили известные москвичи
- Тайна взрыва линкора "Новороссийск" и рисунок Сталина
- Вернуть пациентам детство: российские и английские врачи обменяются опытом
- Реновация: депутаты и новоселы проверили первый дом
- Линии столичного метро могут переименовать
-
20 самых страшных советских мультфильмов
- Что делать, если ребенок испортил что-то в магазине
- Где и за что запрещали мультфильмы
- 16 детских игрушек, с которыми явно что-то не так
- Угадайте мультфильм по пересказу его сюжета
-
PS4 игры до 360 руб.: что купить на распродаже
- Сколько зарабатывают гуру косплея?
- Twitch объявляет войну свободе слова?
- В Сеть слили часть кода мобильной операционки Apple
- Дебютный трейлер «Венома» с Томом Харди
-
Космический телескоп "Кеплер" поймал почти сто новых экзопланет
- Особые наночастицы заменят стоматологам скальпели
- Хлопковые отходы превратят в экологически чистый аэрогель
-
"Лед" уже в кино: отзывы критиков
- Сайт "Тухлые помидоры" вычислил пять худших сериалов
- Лучшие полицейские фильмы
- Лучшие фэнтези-фильмы
- Лучшие приключенческие фильмы
- Лучшие комедии 18+
-
Тимур ему не сын! Вдова Спартака Мишулина готова на эксгумацию тела актера
- Опустившийся и жалкий: дочь отреклась от Александра Серова
- Элина Мазур: вся правда о бывшей жене Джигарханяна
- После ухода Державина Бабаян нашла силы раскрыть правду о муже
-
От рака умерла режиссер Мария Саакян
- Российский музыкант взял "Грэмми"
- Мы не забыли! Интервью с сыном Высоцкого
- Смерть Сталина заменили диваном
СейчасПоказать все новости
Олимпиада-2018
Картина дня
Самое читаемое
Авто.Вести.Ru
Экономика
Недвижимость
Вести.Медицина
Вести в 20.00
Москва 24
Вести.Hi-tech
Вести-Москва
Tlum.Ru. О детях и мультиках
Gmbox. Смысл в играх
Наука
Фильм Про
Телеканал "Россия"
Телеканал "Культура"
Сегодня
Меркель не считает "Северный поток-2" угрозой Европе
3 часа назад
Трансляции
5 самых развлекательных городов мира
8 часов назад
Нужна помощь: Сашу Дашко спасет срочная операция на позвоночнике
08.02.2018 14:12
Суд признал законной регистрацию Путина на выборах
5 часов назад
Знарок доволен разгромом Словении на 60 процентов
6 часов назад
Проведите 17 февраля с "Легендой №17"
15.02.2018 15:56
На форуме в Сочи заключили соглашения на 538 млрд
3 часа назад
МВД предложило отбирать права у злостных нарушителей
5 часов назад
Кто такая Салтычиха. Историческая справка
6 часов назад
У Кремля нет информации о погибших в Сирии россиянах
7 часов назад
Топилин: зарплаты могут вырасти в 2018 г. на 4%
8 часов назад
Йогурт полезен для сосудов
10 часов назад
Продуктовые карточки в РФ запустят в 2019 году
11 часов назад
БГ: фильм Серебренникова о Цое - ложь от начала и до конца
17 часов назад
Знаменитые британские вокалисты представят в Москве новую программу
14.02.2018 22:56
Вы можете получать оповещения от vesti.ru в вашем браузере