Россиянка Воронина: для меня эта бронза сродни золоту

Российская конькобежка Наталья Воронина призналась, что ее соперница по сегодняшнему заезду Мартина Сабликова из Чехии является единственной, кто поддержал россиянку в Пхенчхане. Напомним, что ранее на Олимпийских играх Воронина смогла завоевать бронзовую медаль на дистанции 5000 метров.

"Все очень неожиданно, поскольку я здесь нахожусь без тренера, который в итоге помогал мне дистанционно, — признается бронзовая медалистка из России, которую цитирует РИА Новости. – Спасибо ему и Сергею Константиновичу Клевчене за поддержку здесь. Единственным человеком среди спортсменов, кто меня поддержал – Мартина Сабликова, и я пару раз воспользовалась ее предложением тренироваться вместе. Правда в большей степени я работала одна".

"Эта медаль для меня сродни золотой, — приводит слова спортсменки Чемпионат.Com. – Бежала я и за себя, и за тех, кто сюда приехал. Мне звонили, писали, но я пока еще ничего не читала. Пока даже не дошла до раздевалки".

Напомним, что бронзовую медаль Воронина вырвала буквально в последнем забеге. На тот момент впереди нее стояли две соперницы из Нидерландов, которые в итоге заняли места ниже россиянки.

Медаль на дистанции 5000 метров стала первой в истории СССР и России.