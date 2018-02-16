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Археология и история 2 часа назад

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16 февраля 201817:23 Юлия Воробьёва

В Швеции найдено странное древнее погребение с насаженными на колья черепами

Девять из десяти черепов принадлежат взрослым, а один – младенцу.
Фото Sara Gummeson.

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Шведские археологи обнаружили в самом центре страны древнее захоронение: останки людей и животных возрастом 8000 лет. Необычной эту находку делает одно обстоятельство: черепа погребённых людей хранят следы жестоких издевательств. И это поставило учёных в тупик, поскольку скандинавские жители мезолита (среднего каменного века) впервые "замечены" в таких странных ритуалах.

Специалисты из Стокгольмского университета поясняют, что некоторые черепа сохранили следы ударов тупым предметом, а другие вообще были насажены на колья. Впрочем, однозначно сказать, что увечья наносились жертвам ещё при жизни, нельзя. Прямых доказательств обезглавливания тоже не было найдено.

По словам археологов, черепа и другие фрагменты костей были найдены в торфяном болоте, вблизи реки Муталастрём. Это болото ранее было озером, и осадочные породы способствовали сохранности останков. Ранее на берегах реки Муталастрём были найдены следы поселений охотников и собирателей, но вот тот факт, что древние скандинавы проводили кровавые обряды, стал неожиданностью.

Авторы поясняют, что находки были сделаны в период с 2009 по 2011 год, и теперь, разобрав их, обработав и изучив, исследователи могут сказать, что насчитали останки как минимум десяти людей.

Когда учёные только увидели захоронение, она сразу поняли, что перед ними нечто чудовищное: из двух черепов торчали колья, воткнутые снизу вверх.

Любопытно, что вместе с останками людей в этой братской могиле нашлись также кости животных – кабана, медведя, барсука и других. Исследование показало, что звери не были убиты во время охоты и их тела не сжигали. Самое вероятное предположение – что они тоже стали жертвами неких ритуалов, сообщает National Geographic.

Вокруг захоронения были найдены камни и доски, которые, вероятно, обозначали границы могильника. Возможно, из досок также был сколочен постамент – ритуальная "разделочная доска". Останки людей и животных размещались в строгом порядке: человеческие кости находились в центре, кости медведя – на юге, а останки других животных – на юго-востоке.

Радиоуглеродное датирование показало, что останки были погребены в период от 5500 до 6000 тысяч лет назад.

Исследователи установили, что девять из десяти погребённых людей были взрослыми, пока удалось идентифицировать двух женщин и четырёх мужчин. Ещё два черепа принадлежат людям, погибшим в возрасте от 20 до 35 лет, один – человеку старше 50 лет и, наконец, ещё один череп принадлежит младенцу, которому было от 36 до 40 недель, то есть ребёнок умер либо незадолго до, либо сразу после рождения.

Анализ ДНК показал, что двое людей из захоронения были родственниками – не слишком близкими, возможно, двоюродными братьями.

Также отмечается, что травмы, нанесённые мужчинам и женщинам, носили разный характер: черепа женщин были неоднократно проткнуты в затылочной части (на схеме ниже показано серым цветом), в то время как черепа мужчин протыкались один раз и в верхней части (показано чёрным цветом).

Оружие, которым наносились травмы, определить пока не удалось. Однако исследователи уверены, что речь идёт не о несчастных случаях, а о целенаправленных повреждениях. Они были не смертельны, но, если всё-таки наносились при жизни человека, то, скорее всего, задели бы мозг. И в этом случае, возможно, травмы были залечены.

По словам учёных, наиболее вероятным объяснением является межгрупповое насилие, такое как захват населённого пункта. Хотя вряд ли черепа использовались в качестве трофеев.

Есть также версия, что черепа, возможно, эксгумировались отдельно, после погребения тел, и уже тогда с ними проводились какие-то ритуалы. Большинству из них, кстати, не хватало челюстных костей, которые, скорее всего, были удалены специально.

Хотя историкам неизвестно, какие именно обряды совершались в центре современной Швеции 8000 тысяч лет назад, одно они могут сказать наверняка: это были хорошо спланированные, организованные действия.

Археологи планируют продолжить работу в этом регионе и надеются найти другие останки или подсказки, которые помогли бы понять, что же за таинства проводили жители каменного века.

Более подробно о находках и их изучении рассказывается в статье, которая была опубликована в издании Antiquity.

Кстати, ранее древние захоронения с изуродованными останками людей были найдены в Бразилии. Другое необычное захоронение, поставившее археологов в тупик, было обнаружено в Сибири.

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