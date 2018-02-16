Флот США никак не может решить, что делать с новейшими эсминцами Zumwalt

Министерство обороны США пытается найти применение новейшим эсминцам класса Zumwalt. Если раньше их основной задачей было уничтожение наземных целей, то в будущем они должны стать "мастерами на все руки": топить корабли, сбивать баллистические ракеты, поддерживать огнем сухопутные войска. Пентагон попросил выделить почти 90 миллионов долларов на новое оружие и оборудование для эсминцев, пишет издание Defense News.

Два уже построенных боевых корабля оснастят универсальными ракетами SM-6. Как утверждает разработчик, компания Raytheon, это оружие способно бороться с любыми целями. На испытаниях в 2016 году SM-6 потопила списанный фрегат Reuben James. А еще через год перехватила баллистическую ракету среднего радиуса действия.

По данным из открытых источников, дальность полета SM-6 – 370 километров, максимальная высота – 33 километра, а скорость превышает 3 Маха, то есть около 4 тысяч километров в час. Всего в ближайшие 5 лет американский флот собирается купить 625 подобных ракет.

Сейчас основное вооружение Zumwаlt – крылатые ракеты Tomahawk и, наверное, самые дорогие корабельные пушки в мире. Два 155-миллиметровых орудия стреляют не простыми снарядами, а активно-реактивными, управляемыми, высокоточными боеприпасами. Они больше нигде не используются, поэтому товар, можно сказать, штучный. Издание Defense News подсчитало, что с учетом стоимости разработки, каждый выстрел из пушки Zumwalt стоит 800 тысяч долларов.

Да и сами эсминцы – дорогое удовольствие. Точная цена, конечно, неизвестна. По одним данным, каждый корабль обошелся почти в полтора миллиарда долларов. По другим, эту сумму можно смело умножать на два. Штаты собирались построить сразу 32 подобных эсминца. Однако, в итоге решили ограничится только тремя.