Крупную кожистую черепаху достали из-подо льда в канадском озере

Двухметровую кожистую черепаху обнаружили вмерзшей в лед на канадском острове Кейп-Бретон, причем земноводное каким-то образом попало во внутреннее озеро, где и погибло, сообщает CBC News. Местная жительница Сью Маклин сделал несколько фотографий животного, чьи предки освоили океанские просторы еще во времена динозавров.

Кожистые черепахи ежегодно навещают Атлантическое побережье Канады и залив Святого Лаврентия, но, как правило, уже в начале октябре они возвращаются в тропические воды. Тем удивительней находка, сделанная в середине февраля в озере Бра-д'Ор.

По версии патологоанатома Лауры Брук, двухметровая черепаха весом почти 300 килограммов скончалась от истощения, оказавшись в ловушке. Ученые полагают, что она увлеклась преследованием медуз — основного источника пищи — и незаметно для себя оказалась в водах соленого озера, откуда не смогла выбраться из-за перегородивших путь льдов.

Преодолевающие до 12 тысяч километров в год и способные опускаться на глубину до 1,2 километра, кожистые черепахи — крупнейшие среди ныне живущих — находятся под угрозой исчезновения в Канаде.