ХАМАС призвал палестинцев к третьей интифаде

Палестинское движение ХАМАС (запрещено в РФ) призвало палестинцев к третьей интифаде (палестинское восстание). "Израиль должен осознать, что палестинцы не будут сидеть, сложа руки в ответ на посягательства на святыни ислама, убеждены лидеры ХАМАС.

Как отмечает "Интерфакс", хамасовцы также призвали соотечественников "использовать все средства и рычаги для борьбы с оккупационной политикой Израиля и защиты статуса Иерусалима", а весь мусульманский и арабский мир оказать необходимую поддержку палестинскому народу.