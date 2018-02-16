Гендиректор самарского РКЦ "Прогресс" временно отстранен от должности

В Самаре суд удовлетворил ходатайство следствия и временно отстранил от должности генерального директора ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" Александра Кирилина. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями.

Как уточняет ТАСС, уголовное дело в отношении Кирилина возбудили 13 февраля по материалам областного управления ФСБ. По версии следствия, в период с ноября 2012 года по декабрь 2016 года, подозреваемый вопреки законным интересам РКЦ, в целях получения выгод и преимуществ для компании "Союзобщемашимпорт", заключил с этой компанией договор на поставку гидравлического вытяжного пресса по завышенной стоимости. В результате РКЦ заплатил более 11,7 миллиона евро, в то время как для выполнения обязательств по договору фирма потратила порядка 9,7 миллионов евро, получив тем самым прибыль в размере более 2 миллионов евро.

РКЦ "Прогресс" (ранее "ЦСКБ-Прогресс") — ведущее российское предприятие и один из лидеров мировой космической отрасли по разработке, производству и эксплуатации ракет-носителей среднего класса.