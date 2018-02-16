Олимпиада-2018: шведские хоккеисты минимально обыграли Германию

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Олимпиада-2018 32 минуты назад
Олимпиада-2018: шведские хоккеисты минимально обыграли ГерманиюЧитайте нас в Telegram
На Олимпийских играх продолжается хоккейный турнир. В рамках второго тура группы "С" шведские хоккеисты встречались с соперниками из Германии. "Тре крунур" благодаря усилиям Виктора Стольберга уже в самом начале игры смогли открыть счет, и этот гол стал единственным в матче, принеся минимальную победу скандинавской команде.
В другом поединке группы "С" Финляндия проводила свой матч с норвежскими хоккеистами. В отличие от шведо-немецкого противостояния, эта игра выдалась более результативной. Норвежец Патрик Торенсен открыл счет уже на седьмой минуте встречи, но спустя десять минут Ээли Толванен сначала выровнял положение, а во втором периоде и вовсе вывел свою команду вперед. В заключительные 20 минут игры финны забили три безответных гола (отличились Савинайнен, Леписте, Маннинен), доведя тем самым счет до разгромного – 5:1.
Напомним, ранее США обыграла Словакию (2:1), а Россия с крупным счетом обыграла Словению (8:2).
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