Свадебный кортеж со спецсигналами "разогнал" водителей на встречной полосе

Массовым нарушением правил, растянувшейся пробкой и "разгоном" водителей на встречной полосе запомнилась жителям Махачкалы свадьба, участники которой передвигались по городу на иномарках со спецсигналами и предусмотрительно снятыми номерами. Один из гостей запечатлел размах кутежа на видео.

В торжественном заезде приняли участие несколько Mercedes-Benz и Toyota Camry, а также Gelendwagen. Машины клином двигались по улицам Махачкалы, разгоняя попутные автомобили с помощью "крякалок", разрешения на которые у водителей, судя по всему, не было, а потому с транспортных средств предусмотрительно были сняты номерные знаки.

В какой-то момент участники торжества ощутили острую нехватку места и выбрались на встречную полосу, а ехавшие навстречу машины отгоняли с помощью жезла регулировщика. По счастью, обошлось без стрельбы.

Информации о том, заинтересовал ли полицейских этот заезд, не поступало.