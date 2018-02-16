В "Прямом эфире": сбежавшие миллиардеры хотят вернуться в Россию

Звезда гватемальского телевидения, законодательница мод, светская львица и модель Анастасия Биткова. В 2007 году она вместе с родителями сбежала из России, обанкротив целлюлозно-бумажный комбинат в Калининградской области. С собой семейка прихватила несколько миллиардов рублей. Но сейчас они и другие состоятельные беглецы из России думают вернуться на Родину. В "Прямом эфире" расследование того, почему появилось такое желание.

Анастасия Биткова привыкла к роскошной жизни, тратила деньги без счета, обожала гламурные фотосессии и дорогое шампанское. Ее отец — беглый российский бизнесмен Игорь Битков. Всю семью в Гватемале приговорили за мошенничество и подделку документов к солидным срокам без права на досрочное освобождение. Такие сроки в России дают только за убийства: Игорь получил 19 лет тюрьмы, его жена Ирина и дочь Анастасия – по 14 лет. Они прятались почти 10 лет.

Битковы планировали и готовили свой побег заранее, сразу после получения первых кредитов от трех государственных банков на сумму свыше трех миллиардов рублей. Расследование "Прямого эфира" показало, что им помогал коррумпированный сотрудник правоохранительных органов. Он заранее предупредил их о проверках и готовящемся уголовном деле по банкротству градообразующего Неманского ЦБК. Для преднамеренного банкротства комбината они использовали мошенническую двухходовую комбинацию через английский оффшор.

Скрывались они через Белоруссию и Литву, а оттуда – в Турцию. Гватемалу Битковы выбрали потому, что туда не нужны въездные визы. За небольшие деньги они оформили вид на жительство, а потом и гражданство. Все было сделано по фальшивым документам.

"Они говорили, что их преследуют в России по политическим мотивам", — рассказал экс-чиновник и политик Олег Митволь.

Однако гватемальский суд в это не поверил.

Недавно сбежавшие из России бизнесмены собирались в Лондоне и решали, возвращаться ли им в Россию и что их там ждет. За многими на родине числятся незавершенные уголовные дела и тысячи обманутых и ограбленных людей. Их и пригласила в свою студию программа "Прямой эфир".

Основатели девелоперской компании "Квартстрой" нижегородский предприниматели Александр Делис, Павел Власюк и Александр Байгушев сбежали за рубеж с деньгами обманутых дольщиков. Жилой комплекс в Нижнем Новгороде до сих пор не достроен. Сбежавшая троица тоже жалуется на политическое преследование.

Иное мнение у тех, кто пострадал от их махинаций и лишился денег и жилья: "Они бандиты, и были такими с 1990-х годов. Обманывали дольщиков также в Московской и Волгоградской областях. Общая сумма похищенного – несколько миллиардов рублей".

В списке беглых миллионеров – 16 человек. На встрече с бизнес-омбудсменом и кандидатов в президенты России Борисом Титовым в Лондоне были еще два известных бизнесмена – Евгений Чичваркин и Георгий Трефилов. Никакого отношения к политической жизни страны они не имели. "У него есть причины опасаться за свое здоровье и свою жизнь", — сомневается в намерении Чичваркина вернуться в Россию, несмотря на прекращение судебного дела, его адвокат Владимир Жеребенков.

Вернуться хотят и те, кто ехал в Европу за славой. Лидер скандальной арт-группы "Война" Олег Воротников по прозвищу Вор вместе с женой Натальей Сокол (она же Коза) уехали из России в 2011 году. Они утверждали, что их преследовали за творческие акции. Теперь они с детьми нелегально живут в Европе. И приходят в ужасе от нее: чувствуют себя как в аду и хотят на Родину. Но Олег недавно пропал без вести в Берлине, а против Натальи в России заведено уголовное дело. Скандальный художник-акционист Петр Павленский сидит во французской тюрьме как уголовник. Он возмущен тем, что в Париже не оценили его художественный поступок — поджог отделения Банка Франции. А в России его дожидается уголовное дело об изнасиловании актрисы Анастасии Слониной.

Жалеют ли в бывшие рабочие Невельского ЦБК Битковых? Что пишет из тюрьмы звезда гламура Анастасия Биткова? Есть ли надежда получить крышу над головой у дольщиков "Квартстроя" и чего опасается на Родине Евгений Чичваркин? Что рассказывает о жизни в свободной Европе Наталья Сокол? И нужно ли пускать беглых бизнесменов в Россию и что делать с их награбленными капиталами? И почему в программу всплыло имя еще одного кандидата в президенты – Павла Грудинина? Все ответы – в программе "Андрей Малахов. Прямой эфир". Смотрите ее на канале "Россия" 16 февраля.