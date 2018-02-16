У двух российских вузов приостановлены лицензии

Рособрнадзор по результатам проверок приостановил действие лицензии двух частных институтов.

Как передает ТАСС, об этом рассказали в надзорном ведомстве.

Речь идет о Московском институте телевидения и радиовещания "Останкино" и Подольском социально-спортивном институте.

Также Рособранадзор за неисполнение предписаний в установленные сроки запретил прием в Смоленский государственный институт искусств.