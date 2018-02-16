Кошка научилась говорить по-английски, чтобы найти хозяев

16-летняя кошка Руби, которая живет в приюте в британском городе Рамсботтом, не может найти новых хозяев из-за возраста. Впрочем, у пожилого питомца есть суперспособность – Руби умеет здороваться по-английски, хотя никто ее этому не учил, сообщает Daily Mail.

На опубликованных ниже кадрах запечатлено, как Руби здоровается с сотрудницей приюта. Кошка отчетливо произносит: "Hello".

Глава приюта Карен Уид говорит, что Руби очень добрая, спокойная и покладистая. Хозяйка кошки в январе переехала в Австралию, сдав питомца на попечение Уид и ее коллег. Британка надеется, что ролик с "говорящей" Руби поможет животному обрести новый дом.