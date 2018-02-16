Копия не хуже оригинала: как воссоздают знаменитые горельефы бассейна "Лужников"

Считаные месяцы остаются до чемпионата мира по футболу. Стадион "Лужники" полностью готов к матчу открытия. Все работы по реконструкции завершены, и сейчас в разгаре благоустройство территории и фасадов зданий. Особое внимание — другим спортивным направлениям. К примеру, на знаменитом плавательном центре скоро появятся двусторонние барельефы — совсем как было раньше.

Крупнейший плавательный комплекс в России, что строится в Лужниках, готов на 50 процентов. Громадный центр, в котором есть 50-метровый бассейн на 10 дорожек, два 25-метровых и аквапарк с девятью горками.

"Важной часть здания является крыша. Крыша у нас алюминиевая, светопрозрачная, а самое главное — она с раздвижным элементом", — рассказал руководитель проекта строительства плавательного центра Александр Долгов.

В старом бассейне, на месте которого и строят комплекс, хлорку заливали вручную. В новом — пятиступенчатая система очистки воды. А вот трибун не будет: проектировщики нашли этому пространству другое применение.

В результате площадь аквакомплекса в Лужниках увеличится с 19 тысяч квадратных метров до 56 тысяч — прежде всего за счет этажности. Причем пространство будет использовано максимально: помимо трех бассейнов и аквапарка здесь будут работать боксерский клуб, фитнес-центр и центр детского спорта.

Старший тренер сборной Москвы по плаванью Борис Тиматков помнит старый бассейн — сам тут тренировался. Говорит, было уже очевидно, что советский комплекс себя изжил и нуждается в обновлении.

"Для тренировок это бассейн хорош тем, что здесь, во-первых, 10 дорожек олимпийского стандарта, 2,5 метра одна дорожка, большая площадь остекления, много воздуха, много света", — говорит он.

Проект строительства плавательного комплекса, хоть и новый, перекликается со старым зданием и архитектурой вокруг. Самый крупный спортивный комплекс в Европе был выдержан в стиле советского классицизма 50-х годов.

"Надо было, чтобы на этом здании отражалась эпоха, отражались достижения советской власти, и это должно было быть очень ярко и дорого, и богато!" — говорит москвовед Станислав Симонов.

Чтобы сохранить прежнюю стилистику, отливают точные копии скульптур, что украшали здание бассейна. Реплики горельефов будут двусторонними: их можно будет увидеть как с улицы, так и находясь внутри здания. Оригинальные горельефы тоже останутся здесь.

"Горельеф, который находился на фасаде, мы переносим внутрь, потому что ему уже 50 лет, за ним надо смотреть, за ним надо ухаживать, и очень важно, чтобы он находился в менее агрессивной среде, чем был до того", — рассказывает первый заместитель генерального директора АО "Лужники" Эдуард Зернин.

Плавательный центр планируют достроить к 2020 году. Одновременно с ним в "Лужниках" строятся ледовый дворец на два хоккейных поля, крытый теннисный центр на 15 кортов и центр художественной гимнастики, реконструируются универсальный спортивный зал "Дружба" и малая арена. Обновленная большая арена уже принимает футбольные матчи.