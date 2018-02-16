Лавров и Климкин провели встречу на полях Мюнхенской конференции

Переговоры в Мюнхене. Здесь встретились главы МИД России и Украины Сергей Лавров и Павел Климкин. Они пересеклись на 54-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности. На переговоры было отведено полчаса. Климкин хотел поднять вопрос о так называемых украинских политзаключенных в России — осужденных за терроризм.

В январе 2018 года главы дипломатических ведомств двух стран по телефону обсуждали российскую инициативу о создании миссии ООН по охране Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе, напоминает ТАСС.

А последняя встреча между Лавровым и Климкиным была в декабре 2017 года в Вене. Там проходило заседание Совета министров иностранных дел (СМИД) ОБСЕ, чем министры воспользовались для обсуждения обмена пленными между участниками конфликта в Донбассе.

В Мюнхене Лавров также встретился со своим египетским коллегой Самехом Шукри. С ним он обсудил ситуацию в Ливии и Сирии, перспективы палестино-израильского урегулирования и российско-египетское сотрудничество.