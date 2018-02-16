Отправить в СИЗО: арестован экс-гендиректор издательства "Известия"

Лефортовский суд Москвы санкционировал арест бывшего гендиректора ФГУП "Издательство "Известия" Эраста Галумова, подозреваемого в особо крупном мошенничестве.

Как рассказала "Интерфаксу" пресс-секретарь суда Екатерина Краснова, суд удовлетворил ходатайство следователя ФСБ, отправив 59-летнего Галумова в следственный изолятор до 14 марта.

По словам Красновой, заседание проходило в закрытом режиме, поэтому она не стала разглашать детали судебного разбирательства.

Инкриминируемое Галумову обвинение предусматривает до 10 лет лишения свободы.