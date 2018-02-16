Прокурор запросил у суда наказания для Шакро Молодого

К 10 годам колонии строгого режима и штрафу в 700 тысяч рублей по делу о вымогательстве предлагает прокуратура приговорить Захария Калашова по кличке Шакро Молодой. Остальных фигурантов дела прокуратура попросила приговорить к колонии сроком от семи с половиной до девяти с половиной лет.

В уголовном деле два эпизода вымогательства — на 8 миллионов рублей у собственницы московского ресторана Elements Жанны Ким и 10 миллионов рублей у бизнесмена Льва Гарамова, отмечает "Интерфакс". Наезд на Жанну Ким на Рочдельской улице закончился перестрелкой у ресторана, в которой погибли охранники помощника Калашова Андрея Кочуйкова по кличке Итальянец — Филипп Дамаскин и Алексей Китаев. Они были привлечены к делу посмертно. Уголовное преследование Аоексея Китаева прокурор попросил прекратить в связи со смертью обвиняемого. А вот дело в отношении Филиппа Дамаскина – вернуть в прокуратуру.

Всем обвиняемым инкриминируется совершенное с применением насилия организованной группой вымогательство для получения имущества в особо крупном размере. Следствие выяснило, что все подсудимые действовали в составе двух групп: первой руководил Батыр Бекмурадов, который на выделенные Калашовым деньги приобрел ЧОП "Защитник", а вторую возглавлял Кочуйков, аналогичным способом купивший ЧОП "Заслон".

Обвинение попросило признать виновным в вымогательстве Итальянца и приговорить его к 9,5 года колонии строгого режима и штрафу в полмиллиона рублей. К срокам от 7,5 до 9,5 года колонии и штрафам прокуратура России потребовала приговорить еще десятерых подсудимых. Никто из подсудимых себя виновным не признал.