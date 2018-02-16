Хоккей. Российские хоккеисты против сборной США. Трансляция на "России 1". Болеем за наших!

В субботу, 17 февраля на проходящих в южнокорейском Пхенчхане Олимпийских играх состоится самый важный матч группового раунда для команды Олимпийских атлетов из России – против сборной США. Противостояние команд, несмотря на ныне действующий "нейтральный" статус российских хоккеистов, всегда было достаточно принципиальным. Не является исключением и предстоящий поединок.

На данный момент в личных встречах команд минимальное преимущество на стороне американских хоккеистов – из 25-ти матчей они одержали 12 побед, 11 раз потерпели поражение от россиян и дважды свели поединки к ничьей. При этом парадокс, но российские хоккеисты поразили ворота соперников из США 76 раз против 72-х – у американцев.

В нынешнем розыгрыше обе команды накануне очной игры провели по два матча. Примечательно, что и россияне, и американцы свои стартовые поединки проиграли, ведя по ходу матча со счетом 2:0. В обоих случаях итоговый результат оказывался 2:3 в пользу их соперников. Также синхронно США и команда из России одержали победы во втором туре. С одной лишь разницей – если американцы одержали минимальную победу со счетом 2:1 (над Словакией), то россияне со счетом 8:2 разгромили Словению.

Таким образом, имея в своем активе по одной победе и одному поражению, еще одна интрига накануне очной битвы заключается в том, кто окажется выше в турнирной таблице. Отметим лишь, что подопечные Олега Знарка с десятью голами являются одной из двух самых результативных команд турнира, в то время как у американцев наблюдаются проблемы, как с нападением, так и с защитой (4 шайбы забито, еще четыре – пропущено).

Впрочем, нужны ли какие-то дополнительные интриги, когда вывеска матча говорит сама за себя! Российские хоккеисты против американцев. Самый ожидаемый матч, возможно, всей Олимпиады 17 февраля в прямом эфире покажет телеканал "Россия 1". Начало в 15:10 по московскому времени. Не пропустите!