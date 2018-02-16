МВД предупреждает водителей о непогоде в Москве на выходные

Министерство внутренних дел предупреждает о неблагоприятных погодных условиях в Москве в грядущие выходные и призывает водителей быть внимательными.

Как передает РИА Новости, данная информация размещена на сайте главного управления столичного МВД.

Отмечается, что начавшийся в Москве снегопад может идти не один день. Ожидается выпадение осадков до 10 сантиметров, возможна гололедица и налипание снега на деревья и провода.

Столичная Госавтоинспекция напоминает водителям о необходимости быть предельно внимательными при поездках по городу, соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, избегать резкого маневрирования и торможения – особенно на эстакадах и мостах, следить за дорожными знаками, беспрекословно выполнять требования и указания сотрудников дорожно-патрульной службы.