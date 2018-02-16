Главы МИД России и Японии встретятся в марте в Токио

Следующая встреча министров иностранных дел России и Японии состоится в марте этого года в Токио. Об этом сообщили в МИД РФ по итогам встречи главы МИД РФ Сергея Лаврова с его японским коллегой Таро Коно на полях Мюнхенской конференции по безопасности.

Как уточняет ТАСС, главы МИД обсудили вопросы дальнейшего продвижения двустороннего политического диалога, в частности, подготовку визита премьер-министра Японии Синдзо Абэ в Россию, торгово-экономическое сотрудничество и международные темы.